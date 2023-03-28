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28 Mart 2023
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Fahiş fiyatlardan kiralık ev ilanı veren 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin, kent merkezinde internet ortamında kiralık evlerle ilgili araştırmalarında fahiş fiyatlardan ilan veren 3 kişiyi tespit ettikleri belirtildi.

Jandarma ekiplerince operasyon düzenlendiği ve söz konusu 3 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, savcının talimatıyla “fiyatları etkileme” suçlamasıyla bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları öne sürülen zanlıların emlakçılık yaptıkları ve jandarma komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi. (AA)

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