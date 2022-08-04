Fahrettin Altun: Personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iptal edilen KPSS ile ilgili açıklamada bulundu. Personel alım sürecine değinen Altun şu ifadeleri kullandı;

*2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

*KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.

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