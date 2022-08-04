Fahrettin Altun: Personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecek

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Alaturka Online
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini söyledi.

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Fahrettin Altun: Personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iptal edilen KPSS ile ilgili açıklamada bulundu. Personel alım sürecine değinen Altun şu ifadeleri kullandı;

*2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

*KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.

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