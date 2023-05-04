Fahrettin Altun: Şaşkınlıkla izliyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünya basınının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin yayınları hakkında açıklamalarda bulundu.

“ALGI OPERASYONLARINA YÖNELİYORLAR”

Altun, paylaşımında şunları belirtti:

* “14 Mayıs seçimleri öncesinde Batı medyasının patolojik hale gelen Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığını esefle karşılıyor, milletimizin iradesini hedef alan yayınları şaşkınlıkla izliyoruz.

* Ülkemiz prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığını gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin çıkarlarını önceleyip, dayatılanı reddettikçe, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak algı operasyonlarına yöneliyorlar.

* Hatırlatmak isteriz. Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor. Kirli propaganda yürütenleri, asimetrik psikolojik harekât çabaları içinde olanları yakından tanıyor. Ve milletimiz, iradesini hedef alan manşetleri, kurgulanan oyunları, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde 14 Mayıs’ta bozmaya hazırlanıyor.

“BU AZİZ MİLLET TÜRKİYE DÜŞMANLARINI SEVİNDİRMEYECEK”

* Oyuncuları tanıyan, senaristleri unutmayan ve oyunların farkında olan aziz milletimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına canı gönülden inanıyoruz.

* Türkiye’nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek!”