Fahrettin Altun’dan Hatay depremi sonrası dezenformasyon uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Hatay’da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremler sonrası dezenformasyon uyarısında bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı;

*Bölgede ardı ardına yaşadığımız iki depremden sonra malesef yeniden birtakım kasıtlı dezenformasyon faaliyeti yürütülmektedir. Bu faaliyetler afetle mücadele sürecine olumsuz etki etme amacı taşımaktadır.

*Vatandaşlarımızın ihbar, duyum, söylenti, öngörü kılıfıyla yayılan, resmî kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmî kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.

*Asılsız ihbar ve gerçek dışı haberlerle her türlü çalışmaya engel olan ve vatandaşlarımızı panikleterek toplumu infale sürükleyen içerikler, ilgili güvenlik birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Gerek görülen durumlarda yasal işlemler de ivedilikle başlatılacaktır.