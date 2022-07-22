Fahrettin Altun’dan ‘tahıl koridoru anlaşması’ açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde bugün Dolmabahçe’de gerçekleştirilen Karadeniz’den Ukrayna tahılının güvenli şekilde geçirilmesine yönelik imzalanan tahıl koridoru imza törenine ilişkin açıklamada bulundu.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, uluslararası toplumun karşılaştığı zorluklarla mücadelede kalıcı diplomasinin önemini bir kez daha gösterdi. Bugün imzalanan anlaşma, çok ihtiyaç duyulan tahıl ihracatının önünü açarak küresel gıda krizini hafifletecek.

* Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da belirttiği gibi, bu anlaşma tüm dünyada kıtlığı önleyecek ve hayat kurtaracak. Küresel sorunları diplomasiyle ele alma taahhüdümüzü gösteren bu anlaşmaya aracılık etmek için Ukrayna ve Rus taraflarının yanı sıra BM ile yakın bir şekilde çalıştık.

* Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliği sayesinde uzun süredir uluslararası arenada önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Gıda güvenliği, göç, enerji krizi ve bölgesel çatışmalar gibi mevcut bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çalışmaya devam ediyoruz.

‘TÜRKİYE, UKRAYNA SAVAŞININ BAŞINDAN BU YANA DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR’

İletişim Başkanı Altun, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye, Ukrayna savaşının başından bu yana diplomatik girişimleri sürdürüyor. Daha önce ateşkes görüşmeleri için iki tarafı bir araya getirmeyi başarmıştık. Tahıl ihracatı konusunda bugün büyük ilerleme kaydettik. Dünyamız çalkantılı zamanlardan geçerken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın daima ortaya koyduğu gibi, çözümler bulmak için güçlü bir liderliğe ve kararlılığa ihtiyacımız var. Uluslararası toplumu ortak sorunlara diplomatik çözümler bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya davet ediyoruz.

* Çatışma ve krizlerle dolu istikrarsız bir bölgede Türkiye, bir barış ve istikrar ışığı olarak parlamaktadır. Karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü ne olursa olsun, temasa, diyaloga ve diplomasiye olan inancımız her zaman güçlü olmuştur. Türkiye olarak, istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz.

* Bugünkü anlaşma, uluslararası toplumun insanlığın karşı karşıya olduğu sayısız devasa zorluğun üstesinden gelmek için bizimle birlikte çalışabileceğini gösterdi. Dünya bir salgını atlatırken ve bölgemiz birden fazla çatışmayla meşgulken, dünya liderlerinin harekete geçmesi kritik önem taşıyor.

* Daha aydınlık bir gelecek istiyorsak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın sergilediği gibi bir cesur liderlik başka yerlerde de kendini göstermelidir. (DHA)

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