Fahrettin Koca: Esneklikten sıkı tedbire dönmeli

Yeni normalin 1 Temmuz itibariyle başlamasıyla corona virüsü vaka sayısında da gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle son iki haftada vaka sayıları 1 Temmuz öncesine göre iki kat arttı.

Bugünkü tabloyu sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halka ardı ardına uyarılarda bulundu.

“ESNEKLİKTEN SIKI TEDBİRLERE DÖNMELİ”

Sıkı tedbir çağrısında da bulunan Bakan Koca, “Bugünkü vaka sayısı: 11.094. Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Koca, bir diğer paylaşımında ise “Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel tabloya göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.26, ikinci doz ortalaması yüzde 35.54, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 65 milyon 50 bin 204 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, İzmir.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır.

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