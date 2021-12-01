Fahrettin Koca konuşurken Erdoğan araya girdi! İşte o anlar…





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzman ve pratisyen hekimlere yönelik düzenleme konusundaki soruya Erdoğan, "Müjde geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor. Bunların hepsi emekliliğe yansıyacak" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şunları söyledi: “Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi 33 bine; diş hekimleri dahil olmak üzere uzman hekimlere 17 bindi 40 bin ek gösterge çıkmış oluyor. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin; bir düzenleme Meclis’te bütün vekillerin desteğini bekliyoruz.” Erdoğan ise Koca’nın açıklamaları için “Nasıl, iyi mi?” diye sordu. "MERKEZ BANKASI BU TÜR MÜDAHALELERİ YAPAR" Merkez Bankası'nın, dövize 6 yıl sonra doğrudan müdahalede ettiğinin hatırlatılması üzerine ise Erdoğan, "Bu, Merkez Bankasının zaten yasasında olan bir şey. Böyle bir yetkisi, hakkı var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir" şeklinde konuştu. "AMA İLE FAKAT İLE KONUŞMAYA GEREK YOK" "3600 ek göstergeyle ilgili 2022'yi işaret ettiniz, 'Yıl sonuna kadar' dediniz ama takvim belli mi" sorusu üzerine Erdoğan, "Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak. 3600 ek göstergeyle ilgili şu anda bütün çalışmaları ilgili bakan arkadaşımız Vedat Bey, onlar yürütüyorlar" açıklamasını yaptı. "ASGARİ ÜCRET NOKTASINDA BUGÜNE KADAR OLMUŞUN ÇOK ÇOK FEVKİNDE BİR NETİCEYİ AÇIKLAMIŞ OLACAĞIZ" Erdoğan, “Asgari ücret yakında belli olacak. Rakamların yükselmesiyle işten çıkarmaların olabileceği endişesi var. Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu" sorusuna şu yanıtı verdi: “Niye hep böyle endişeler üzerinden konuşuyorsunuz da olumlu bakmıyorsunuz? Yani özellikle bu noktada toplumun yanlış yerlere sevk edilmesine fırsat vermeyin. Daha dün akşam televizyon programında ne dedim? Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını Bakanımız başlattı, kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #receptayyiperdoğan #fahrettinkoca #asgariücret #sağlıkbakanı #cumhurbaşkanı #emekli #ekonomi #tbmm #yurttaştv