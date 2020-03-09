Fahriye Evcen büyük acıdan sonra ilk kez…

Oyuncu Fahriye Evcen babasının vefatından sonra ilk paylaşımını Kadınlar Günü’nde yaptı. Evcen, hemcinslerine İngilizce bir paylaşımla seslenmeyi tercih etti.

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, 12 Şubat’ta gerçekleşen babası Ramazan Evcen’in vefatı ile sarsılmış ve o zamandan bu yana sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmasına rağmen geçen süre zarfında sessizliğini koruyan Evcen, Kadınlar Günü dolayısıyla İngilizce olarak paylaşımda bulundu.

Çektiği selfie ile takipçilerinin karşısına çıkan Fahriye Evcen, şu ifadeleri kullandı: “Daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız.”