Fahriye Evcen’den Burak Özçivit’e romantik kutlama

Oyuncu çift, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda anne olan Evcen eşi Özçivit’in doğum gününü sosyal medya sayfasından romantik bir paylaşım yaparak kutladı.

2017 yılında görkemli bir düğün töreniyle dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 9 ay önce oğulları Karan’ı kucaklarına aldı. Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Fahriye Evcen, bu kez eşinin doğum gününü kutladı.

FAHRİYE EVCEN’DEN ROMANTİK KUTLAMA

Evcen, Özçivit’le olan fotoğraflarını bir arada paylaştığı gönderiye; “Kalbim… Sevgini, sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep. Ben de canımı, canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında. Seni çok seviyorum. İyi ki bizimsin her şeyim…” notunu düştü.

ÖZÇİVİT’TEN CEVAP

Özçivit de eşinin bu paylaşımına cevap yazdı. İmla hatalarıyla dolu mesaj şöyleydi: “Bende sizi çok seviyorum. Bebeklerim. İyiki varsınız…”