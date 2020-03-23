Fahriye Evcen’den farklı bir corona paylaşımı

Geçen yıl nisan ayında anne olan oyuncu Fahriye Evcen, o zamandan bu yana ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor. Bu süre zarfında babasının vefatıyla üzüntüye boğulan Evcen, şimdilerde evinde corona virüsü yüzünden beklemede.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve corona virüsü hakkında hissettiklerini şu sözlerle aktardı:

* Evren yani aslolan evimiz veya başka bir güç insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bizi evlerimize hapsederek… ‘yoruldum dinlenmeye ihtiyacım var’ diyor.

* Bence yavaşlayalım özümüze dönelim insan olmaya dair bazı değerleri hatırlayalım iyilikleri görelim ve çoğaltalım iyi insan olamaya çabalayalım var olana saldırmak yerine elimizde olanla yetinmeyi öğrenelim yada kendimiz var edelim.

* Şu dönemi de sadece yaşayalım ne yaşadığımızı gösterme çabamız olmadan vereceği tüm zorluklarla yaşayalım ve görelim lütfen görelim. Biraz yavaşlayalım bence ve bu süreçte mutlaka evde kalalım.