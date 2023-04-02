Faik Çetiner Fenerbahçe’yi analiz etti! Jesus’un bankoları…

Süper Lig’de 27. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolundaki bu önemli mücadele iki takım açısındanda kritik öneme sahip. Fenerbahçe kazanarak Galatasaray’ı yakın takibini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise deplasmanda galibiyet arayacak. Fanatik Yazarı Faik Çetiner mücadele öncesi Fenerbahçe cephesini, Jesus’un tercihlerini ve maçın önemini kaleme aldı.

TRİBÜNLER DERBİYE HAZIR

Beşiktaş ile bu akşam Kadıköy’de oynanacak dev maçta elbette Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar… Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı Ülker Stadı’ndaki mücadelede yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’ı yenmesi durumunda Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek olan Kanarya’da taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek. Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan Kanarya’nın seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.

5 EKSİK VAR

Süper Lig’de şampiyonluğun kaderini etkileyecek maçlardan biri olan bu akşamki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Jorge Jesus, rakibi yıkacak taktik planını hazırladı. Jesus, Kadıköy’deki mücadelede sakatlıkları sebebiyle Lincoln Henrique, Luan Peres, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde’den yararlanamayacak.

BU KEZ DÖRTLÜ BEKLENİYOR

Jesus, derbide kaleyi kaptan Altay’a emanet ederken, daha önceki büyük maçların aksine bu kez sahaya 4’lü savunma ile çıkması bekleniyor. Sağda Ferdi, solda Szalai’nin, göbekte Samet ile Serdar Aziz’in görev alacakları bildirildi.

JESUS KANIT PEŞİNDE

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş karşılaşmasında şu ana kadar büyük maçlarda yaşadığı şanssızlığa artık son vermek istiyor. Jesus, Süper Lig’de bu sezon Siyah-Beyazlılar’a karşı ilk yarıda oynanan maçtan golsüz beraberlikle ayrılmış, Trabzonspor’a deplasmanda 2-0, sahasında da Galatasaray’a 3-0’lık skorlarla mağlup olmuştu.

KENARDA OLMAYACAK

Adana Demirspor maçının ardından Alanyaspor mücadelesinde de kırmızı kart gören Jesus, Kadıköy’deki dev kapışmada yedek kulübesinde yer alamayacak. Tribünde olacak tecrübeli teknik adamın yerine yardımcısı Joao de Deus, bu sezon ikinci kez takımın başında sahaya çıkacak.

FAİK ÇETİNER’İN YAZISI

Jorge Jesus, Türkiye’ye geldiğinden beri tek derbi kazanamadı. Bu bakımdan Beşiktaş maçı onun için bir ilk olabilir. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yeniden güçlü bir şekilde iddialı olmak istiyorsa, Kadıköy’de kazanmak zorunda. Kazandığı takdirde hem Galatasaray’a gözdağı verecek, hem de Beşiktaş’ı tamamen yarışın dışında bırakacak. Peki Fenerbahçe’nin kazanma şansı yüzde kaç? Büyüklerin aralarında oynadıkları maçlarda keskin yorumlar yapmak bana pek mantıklı gelmez. Saha içinde öyle olaylar yaşanır ki, maçın hikayesi her an değişebilir. Fenerbahçe genelde oyunda önde baskı yaparak oynuyor. Duran top ustalarına güveniyor. Sahaya çıkacak 11’de Jesus’un yine sürprizleri olacak. Bakarsınız Arda Güler’i, Emre Mor’u veya Osayi’yi kafadan sahaya sürebilir.

Bir adım önde

Jesus’un bankolarını tahmin edebiliriz. Altay, Samet, Szalai, Ferdi, Valencia (Bir problem yaşamazsa), geriye kalan 6’lıyı maç saatinde göreceğiz. 11’de Jesus’un mutlaka sürprizlerini bekliyoruz. Kazanamadığı takdirde, yine sıkıntılı günlerin eşiğine gelecek Fenerbahçe’nin ben yine de galibiyete bir adım daha yakın olduğunu düşünüyorum. Beraberlik iki tarafı da memnun etmeyeceğine göre Kadıköy’de bizi ofansif futbolu öne çıkartacak, iki ezeli rakibin mücadelesi bekliyor. Bakalım Jesus’un Fenerbahçe’si, “Tamam mı, Devam mı?” diyecek.