Faik Öztrak Berat Albayrak’ı kızdıracak anketi açıkladı… Erken seçim sorusuna yanıt verdi!
CHP Partisi Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Faik Öztrak konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı kızdıracak anketi açıkladı. MetroPOLL Araştırma şirketinin son anket çalışmasını da değerlendiren Faik Öztrak bir gazetecinin erken seçim ile ilgili sorusuna da yanıt verdi.
Faik Öztrak Egemen Bağış’ın sosyal medya paylaşımı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun kardeşinin Doha Büyükelçisi olması, İlhan Kesici’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosunu eleştirmesi konularını da değerlendirdi.