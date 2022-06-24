Faik Öztrak: Bu ek bütçenin tercihi milletimiz değil, yandaş ve faiz lobileri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis’e sunulan ek bütçe teklifine ilişkin konuştu. Öztrak, “Ek bütçeyi getirmenin, özrü kabahatinden büyük. Bütçe bir hükümetin ekonomik tercihlerini gösterir. Bu ek bütçenin tercihlerinde de, enflasyonla mücadele yok, işsizlikle mücadele yok. Çiftçi, işçi, memur, emekli yok. Bu ek bütçenin tercihi milletimiz değil, yandaş ve faiz lobileri” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcü Faik Öztrak, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak şunları söyledi:

“YÖNETİM İFLAS ETMİŞTİR, EK BÜTÇE BUNUN İLANIDIR”

“Bugün ülkemizde, esnaf, çiftçi, memur, emekli, sanatkar, zanaatkar, dul ve yetim herkes borca batmış, hayat pahalılığı altında eziliyor. Milletimizin bu beceriksiz kadrolara artık güveni kalmamış vaziyette. Bu ay tüketici güveni, tüm zamanların en düşük değerine geriledi. Değişmez bir kuraldır. Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene asla geri dönmez. Dört yılın sonunda bu ucube yönetim iflas etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu hafta getirdikleri ek bütçe, bunun ilanıdır.

AK Parti 20 yılda iki kere ek bütçe yaptı. Biri iş başına geldiğinde, diğeri de bu yıl, giderayak. Getirdikleri bu ek bütçe, birçok ilki de barındırıyor. Haziran ayında Meclis’e getirdikleri bu ek bütçeyle, 2022 bütçesi, bugüne kadar Meclis’te kabul edilen bütçeler arasında, ömrü en kısa bütçe oldu. Altı ay dayanamadı. 2022 bütçesinin serencamı, ucube rejimin devleti ne hale getirdiğinin göstergesidir. 2022 Bütçesini hazırlayan Hazine ve Maliye Bakanı, bütçesinin yasalaştığını görmeden görevden alındı. 2022 bütçesi en başından itibaren sahipsiz kaldı.”

“EKONOMİ TEPETAKLAK OLDU”

“Eski bakanın yerine gelen Nebati Bakan, eline tutuşturulan ‘Düşük faiz-yüksek kur’ reçetesini, Saray’ın zoruyla uygulamaya başlayınca, ekonomi tepetaklak oldu. Bütçe Meclis’te tartışılmadan, kur da, faiz de şirazesinden çıktı. O zaman bu liyakatsiz kadroları defalarca uyardık. ‘Bu bütçeyi Meclis’ten çekin, yerine samimi, gerçekçi, yeni bir bütçe hazırlayın’ dedik. Ama söylediklerimiz, bir kulaklarından girdi, diğer kulaklarından çıktı.

Bütçenin nefesi yılın yarısına yetmedi. Ek bütçeyi getirmenin, özrü kabahatinden büyük. ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ deyip paramızı pul eden, enflasyon canavarını azdıran kibirli saray yönetimi, şimdi sıkılmadan, ‘Enflasyon sebep, ek bütçe netice’ diyerek bütçeyi Meclis’e sundu. Bütçe bir hükümetin ekonomik tercihlerini gösterir. Bu ek bütçenin tercihlerinde de, enflasyonla mücadele yok, işsizlikle mücadele yok. Çiftçi, işçi, memur, emekli yok. Bu ek bütçenin tercihi milletimiz değil, yandaş ve faiz lobileri.

Yılbaşında faiz ödemek için aldıkları 240 milyar lira ödeneğe ek bütçeyle, 89 milyar lira ilave ediyorlar. Böylece milletten toplanacak vergilerin 330 milyar lirası, faiz lobilerinin cebine gidiyor. Bu, korkunç bir rekor. Yine döviz kurunu tutacağız diye getirdikleri, dövize çevrilebilir mevduattan bozma, Kur Korumalı Mevduat için daha Haziran ayı gelmeden 21 milyar lira, hazinenin kasasından ödediler. Bir avuç mevduat sahibinin cebine koydular. Bu rakam aslında Haziran’da daha da artıyor. ”

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