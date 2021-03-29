Faik Öztrak büyük skandalı açıkladı! “Pis kokular sadece Kürşat Ayvatoğlu olayı ile bitmiyor!”





CHP Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak AKP'li büro çalışan Kürşat Ayvatoğlu olayı ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Faik Öztrak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya deyim yerindeyse demediğini bırakmadı. Faik Öztrak eski TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alındığı gün dolar alanların 857 milyon Türk Lirası kar ettiğini belirterek bunların kim olduğunu sordu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #receptayyiperdoğan #süleymansoylu #kürşatayvatoğlu #dolar #naciağbal #haber #ekonomi #siyaset #politika #canlıyayın #chp #yurttaştv