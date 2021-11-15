CHP Grup Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu Öztrak, 'Ekonominin kitabını yazdık' diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı diploması ile vurdu BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #receptayyiperdoğan #ekonomininkitabınıyazdık #ekonomi #ekonomininkitabı #chp #erdoğan #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Faik Öztrak “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’ı diploması ile vurdu! “ÇAKMA EKONOMİST!”