Faik Öztrak: Emeklilerimize bayram öncesi bu yapılan hak mıdır, reva mıdır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Havalimanı’nın ilk etabı için 6 bankadan 4.5 milyar euroluk kredi verildiğini belirten Öztrak bu kredinin bugüne kadar Türkiye’de sıfırdan bir alt yapı projesine tek seferde verilen en büyük kredi olduğunu söyledi.

Öztrak, “2015’te İstanbul Havalimanı’nın ilk etabı için 16 yılda geri ödenmek üzere toplam 4,5 milyar avro kredi verildi. Krediyi verenler Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank başta olmak üzere Türkiye’deki faaliyette bulunan 6 banka. Bu 4,5 milyar avroluk kredi, bugüne kadar Türkiye’de sıfırdan bir alt yapı projesine tek seferde verilen en büyük kredi. Ama bu kredi de yetmedi. Daha sonra aynı bankalardan 1 milyar avroluk ek kredi sağlandı. Bu kredilerin arkasında devletin yani milletin kefaleti var. Ödenmezse bu krediler milletin sırtına kalacak. ” dedi.

“SALGINDA ESNAFA, KOBİ’YE YAPILMAYAN YANDAŞA YAPILDI”

‘Salgında dövizli garantiler işlemeye devam etti’ diyen Öztrak “Millet evinde otururken garantili köprülerin, otoyolların parası milletin cebinden alındı, yandaş müteahhitlerin cebine kondu. Mücbir sebep vatandaş lehine işletilmedi. Ama Erdoğan şahsım hükümeti ‘mücbir sebep’ diyerek İstanbul Havalimanı’nı yapan gruba iki yıl ek işletme süresi verdi. Devlete yapacakları kira ödemelerini de 2024’e erteledi. Ama yandaşa kıyak bitmedi, yetmedi. En son geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nı işleten yandaşların kredileri yeniden yapılandırıldı. Kredinin vadesi iki yıl uzatıldı, faizleri de düşürüldü. Salgında esnafa, KOBİ’ye yapılmayan yandaşa yapıldı. Salgın döneminde bütçeden doğru düzgün karşılıksız destek verilmedi, dünyada sondan ikinci olduk. Ama salgının başından bu yana havuz müteahhitlerine bütçeden ödenen para, 27,2 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yılın mart ayından bu yana… Ya bunlar millete veriyorlar talkını, yandaşlar götürüyor salkımı.”

“EMEKLİLERİMİZE BAYRAM ÖNCESİ BU YAPILAN HAK MIDIR, REVA MIDIR?”

Emeklilerin bayram ikramiyelerine yapılan 100 liralık artışı da eleştiren Öztrak, “Şimdi çok açıkça ifade edeyim, en son emeklinin ikramiyesindeki enflasyon farkını iç ettiler. 1000 liralık ikramiyeye yapa yapa 100 liralık güncelleme yaptılar. En ucu kurbanlık fiyatı bu gün 2 bin lira. ‘Bari bu bayramda emekliye 2 bin lira ikramiye verin, emekli kurban kesebilsin, ailesiyle rahat bir bayram geçirsin’ dedik. Meclis’e de bunun için önerge verdik. Ama verdiğimiz önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Emeklilerimize bayram öncesi bu yapılan hak mıdır, reva mıdır?” diye sordu.

İlginizi Çekebilir Emekliye 2 bin liralık bayram ikramiyesi teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildiİlginizi Çekebilir Emekli ikramiyesi yattı mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?