Faik Öztrak Erdoğan’a ateş püskürdü! ‘Millet canından bezdirdiniz! Akıttığın timsah gözyaşları!’





CHP Sözcüsü Faik Öztrak, demokratik bir ülkede, yöneticilerin halka verdiği sözleri tutmaması üzerine istifa ettiğini söylerken, "Peki, sözünü tutmayan Erdoğan ne yapar? Milletin önünde gözyaşı döker. ‘Kumpas’, ’Dış güçler’, ‘Sabotaj’ der, mağdura yatar. Erdoğan bu defa da bizi yanıltmadı. İlkin, Kahramanmaraş’ta çıktı, ‘2023 hedeflerine ulaşmadan, son nefesimizi vermeyiz’ dedi. Ardından, kendi sesinden şiirlere meftun olup gözyaşı döktü. Ertesi gün de ‘2023 hedeflerine, maruz kalınan tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz’ deyiverdi. Güler misiniz, ağlar mısınız?" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ı işaret eden Öztrak, "Ortağınızla beraber, memleketin bereketini kaçırdınız. Memleketin neşesini, geleceğini beraberce çaldınız. Milleti canından bezdirdiniz" sözleriyle eleştirdi.

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