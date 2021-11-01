Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemiyle ilgili CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Atatürk'ü anmayan Diyanet'e çok sert tepki gösteren Öztrak, Erdoğan'ın Anıtkabir defterine yazdıklarını da eleştirdi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #chp #erdoğan #anıtkabirdefteri #diyanet #cumhuriyetbayramı #atatürk #gündem #polemik #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Faik Öztrak Erdoğan’ın ‘Anıtkabir Defteri’ne yazdıklarını çok sert eleştirdi!