CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Okulların açılası sebebiyle eğitim konusuna ağırlık veren Öztrak Erdoğan'ın açılış töreninde küçük bir çocuğun kafasına vurduğu görüntülere isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Faik Öztrak Erdoğan’ın o görüntülerine demediğini bırakmadı.. ‘Küçücük çocuğun kafasına..’