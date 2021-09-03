Faik Öztrak: Eski bakanlar itirafçı olmuş, Cumhuriyet savcılarından tık yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur” sözlerinin ardından Cumhuriyet Savcılarının harekete geçmediğini belirterek tepki gösterdi. Öztrak, “Türkiye Cumhuriyeti içten içe çürürken eski bakanlar itirafçı olmuş, Cumhuriyet savcılarından tık yok” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ESKİ BAKANLAR İTİRAFÇI OLMUŞ, SAVCILARDAN TIK YOK”

Öztrak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* İki köpek havlayarak bir polis memurunu korkutmuş, polis memuru da belediyeden şikayetçi olmuş. Cumhuriyet Savcısı da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer hakkında soruşturma başlatmış.

* İçişleri Bakanlığı da Başkanımızın ifadesini almak üzere müfettiş görevlendirmiş. Güler misiniz, ağlar mısınız… Memlekette yolsuzluklar arşa çıkmış, rüşvetler, mala mülke çökmeler, talan almış yürümüş, Türkiye Cumhuriyeti içten içe çürürken eski bakanlar itirafçı olmuş, Cumhuriyet savcılarından tık yok.

* Ama iki köpek, polisi kovalayınca savcılar hemen soruşturma açıyor. Yetmiyor, İçişleri Bakanı da müfettiş görevlendiriyor.

* Cumhuriyet savcılarımızın bu görev aşkını, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın son itiraflarıyla ilgili olarak da görmek istiyoruz.

“ESKİ BAKAN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞINI BİR KEZ DAHA AÇIKÇA İTİRAF ETTİ”

* Bu eski bakan daha önce, ‘Ne yaptıysam Erdoğan’ın talimatıyla yaptım’ demişti. Şimdi de ’17-25 Aralık tapeleri ve dosyamda ne varsa doğrudur’ dedi.

* Eski bakan bir kez daha görevini kötüye kullandığını açıkça itiraf etti. Cumhurbaşkanı’nın Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve o dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek de, ’17-25 Aralık yolsuzluk dosyaları Yüce Divan’da görüşülmeliydi’ diyerek bu davanın milletin vicdanında sonuçlanmadığına işaret etti.

* Bir başka AK Parti kurucusu Ertuğrul Yalçınbayır ise, ‘Bugün Türkiye’de Temiz Eller’e başlama zamanıdır. Şimdi yeni itiraflar var, sorumlular Yüce Divan’a sevk edilecekse şimdi edilmelidir’ diyerek milletin vicdanındaki isyanı dile getirdi.

“VİCDANLARIN SESİ KONUŞMAYA BAŞLADI”

* Hazreti Ömer’in dediği gibi, kötü bir işin en gizli şahidi vicdandır. Vicdanların sesi konuşmaya başladı. Şimdi bu sesi duyacak ve işin ucu nereye, kime giderse gitsin peşini bırakmayacak savcılara ve yargıya ihtiyaç var.

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