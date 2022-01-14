Faik Öztrak ‘finansal kumpas’ dedi, deşifre etti! “9 milyar dolara ne oldu?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemi hakkında açıklamalarda bulundu

Faik Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bir gecede tarihimizin en acımasız servet transferlerinden biri gerçekleştirildi. Millete ‘kur korumalı mevduat’ anlattılar, ‘cambaza bak’ dediler. O sırada Merkez Bankası’nın dövizlerini arka kapıdan cayır cayır sattılar. Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu, geçtiğimiz aralık ayında 17,7 milyar dolar gerilemiş. Merkez Bankası, geçtiğimiz aralıkta piyasadan, İhracat Reeskont Kredileri aracılığıyla 2,1 milyar dolar toplamış. Piyasaya da 10,6 milyar dolar döviz satmış. Bunun 3,3 milyar doları BOTAŞ’a, 7,3 milyar doları da açık ihalelerle piyasaya satılmış. Bu alınan ve açıkça satılan dövizleri netleştirirsek Merkez Bankası’nın geçtiğimiz aralık ayında net 8,6 milyar dolar döviz satmış olması gerekiyor ama net döviz pozisyonu, aralık ayında 8,6 milyar dolar değil 17,7 milyar dolar gerilemiş. Yani nereye gittiği belli olmayan, 9,1 milyar dolarlık bir fark var. İşte bu 9,1 milyar dolar, Merkez Bankası’nın arka kapısından, tarihimizin en acımasız servet transferini gerçekleştirmek için satılan ve nereye satıldığı da belli olmayan rezerv miktarıdır.

BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN



👇



https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

#faiköztrak #chp #merkezbankası #ekonomi #dolar #rezerv #9milyardolar #yurttaştv