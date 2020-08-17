Faik Öztrak “Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?” diyen Berat Albayrak’a Ahmet Hakan ile yanıt verdi!





Faik Öztrak "Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?" diyen Berat Albayrak'a Ahmet Hakan'ın kedisi ile yanıt verdi! CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Berat Albayrak'ın "Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz?" açıklamasına sert sözlerle yanıt veren Faik Öztrak "Sosyete damat ekonomi tepe taklak giderken hala gülücükler eşliğinde çokomelli mi iyi, puf kek mi daha iyi polemiklerine giriyor. Ne de olsa sosyete damat. Başka derdi yok. Şimdi de çıkmış "Ekonomik bağımsızlık için bedel ödemek lazım" diye millete akıl vermeye kalkıyor. Sizlerin beceriksizliği sayesinde bu asil millet 3 ömrüne bedel bedeli ödedi zaten. Tek kişilik saray hükümeti iş başı yaptığında dolar kuru 4 lira 53 kuruştu, şimdi 7 lira 40 kuruşa dayandı. Bu beceriksiz yönetim karşısında milli paramızın alım gücü kuşa döndü. Sosyete damat bir de çıkmış "Dolar yükseliyor, endişeleniyorum" diyen sunucuya (Ahmet Hakan) "Maaşını dolarla mı alıyorsun? diye soruyor. O sunucu maaşını dolarla mı alıyor bilmeyiz ama sürekli poz vermekten çok hoşlandığı kedisinin maması bile dolarla alınıyor" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #beratalbayrak #ahmethakan #cnntürk #canlıyayın #ekonomi #siyaset #politika #haber #polemik #receptayyiperdoğan #cumhurbaşkanı #ekonomikkriz #dolar #euro #avro #altın #sterlin #gümüş #maaş #saray #yurttaştv