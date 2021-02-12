CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak bugün düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "ay'a gidiyoruz" sözleriyle muhalefet tarafında tartışma yaratan uzay programını eleştirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, Muharrem İnce 'nin bir tv programında kendini eleştirdiğini muhabirden öğrendi ve gülerek cevap verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #muharremince #uzay #erdoğanuzay #erdoğanay #haber #gündem #politika #siyaset #sondakika #chp #haberizle #foxtv #tele1 #halktv #canlıyayın #muharremincechp
Faik Öztrak, Muharrem İnce sorusuna önce çok şaşırdı, sonra gülerek cevap verdi!
Advertisements