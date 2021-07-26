CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak AKP iktidarının sığınmacılarla ilgili politikasını çok sert sözlerle eleştirdi. Faik Öztrak AKP hükümetinin Almanya ile 'rüşvet' pazarlığı yaptığını ileri sürdü. Faik Öztrak "Bu ihanettir" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #rüşvet #angelamerkel #receptayyiperdoğan #almanya #akp #haber #chp #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Faik Öztrak ‘rüşvet’ pazarlığını deşifre etti! “Bu milletimize ihanettir!”