Faik Öztrak: Ülkemizin dış borç yükü beyler New York’ta gezerken, 49 milyar lira arttı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dış borç ve öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekerek, “Ülkemizin dış borç yükü, beyler New York’ta gezerken, 49 milyar lira birden arttı. Bugün üniversite öğrencilerimiz, ‘barınacak yer yok’ diyerek parklarda yatıyor. Bu 49 milyar lirayla, en lüksünden biner odalı 1.068 yurt inşa edilir, ülkede yurt sorunu bitirilirdi” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak’ın açıklamasının satır başlıkları şu şekilde:

“ÜLKEMİZİN DIŞ BORÇ YÜKÜ BEYLER NEW YORK’TA GEZERKEN, 49 MİLYAR LİRA ARTTI”

“Erdoğan New York’a uçarken, 8 lira 64 kuruş olan dolar kuru; Türkiye’ye döndüğünde 8 lira 85 kuruşu gördü. Ülkemizin dış borç yükü, Beyler New York’ta gezerken, 49 milyar lira birden arttı. Bugün üniversite öğrencilerimiz, ‘Barınacak yer yok’ diyerek parklarda yatıyor. Bu 49 milyar lirayla, en lüksünden biner odalı bin 068 yurt inşa edilir, ülkede yurt sorunu bitirilirdi.

Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin beceriksizliği, milletimizin sırtına, 49 milyar liralık bir fatura daha yükledi. Ödenecek tek fatura bu da değil. Paramızın pul olması demek, iğneden ipliğe her şeye zam demek… Bunu ufacık çocuklar öğrendi. Ama Erdoğan öğrenemedi. Ne yazık ki Erdoğan Vesayet Rejimi, ekonomide ve siyasette sebep olduğu bozulma ve çürümeyle, bu ülkeyi büyük bir buhrana soktu. Milli paramızın değerini pul etti. Milli paramızın onurunu, haysiyetini yok etti.”

“ERDOĞAN ŞAHSIM HÜKÜMETİ ARTIK BİTİK, MENTAL YORGUN”

“Erdoğan şahsım hükümeti ekonomide çıkardığı yangını söndürebilmek için önceden birer birer indirdiği faizleri 3’er, 5’er arttırmak zorunda kaldı. Ülkemizi yüksek faize mahkum etti. Einstein’ın meşhur sözüdür, ‘Aynı şeyleri yapıp yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir…’ Beceriksiz Erdoğan şahsım hükümeti yeniden aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar alacağını sanıyor. Merkez Bankası’na faiz düşürün talimatı veriyor.

Yüzde 18’e indirilen politika faiziyle bile, dünyada en yüksek faize sahip 9. ekonomiyiz. Erdoğan şahsım hükümeti artık bitik, mental yorgun. Böyle bir ortamda faizleri hesapsız, kitapsız talimatla suni şekilde aşağı çekmenin yararı her zaman olduğu gibi millete değil, dolar ve avro ile gelir garantisi verilen 3-5 tane yandaşa oluyor.”

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ AMA BU PARAYA ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HİÇ GEÇİLMEZ”

“Çanakkale Köprüsü’nde bir otomobilin geçiş ücreti 15 avro artı KDV olarak bağlanmış. Buna göre köprünün ihale edildiği Ocak 2017’de Türk lirasıyla geçiş ücreti 65 liraymış. Erdoğan şahsım hükümetinin beceriksiz bozuk yönetimi sonunda bugün geçiş ücreti 168 lira olmuş. Daha Çanakkale Köprüsü’nün platformları ortada yok, döşenmedi, üzerinden tek bir araç dahi geçmedi ama geçiş ücretine yüzde 158 zam geldi.

Çanakkale geçilmez ama bu paraya Çanakkale Köprüsü hiç geçilmez. Yandaşlar için bu dert değil tabi. Araç geçsin, geçmesin günlük 45 bin, yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisini almışlar. Yani yılda 246 milyon 375 bin avro ülkede deprem, salgın, yangın olsa bütçeden yandaşa ödenecek. Ardından da Erdoğan şahsım hükümeti çıkacak, ‘bu projeler için milletin cebinden tek bir kuruş bile çıkmadı’ deme pişkinliğini gösterecek.

Yıllık 246 milyon 375 bin avro, bugünkü kurda yaklaşık 2,5 milyar Türk lirası yapar. Peki bu Çanakkale Köprüsü’nün yapım maliyeti ne? 10 milyar 354 milyon lira. Yani yandaşın yaptığı köprü kendisini 4 yılda amorte edecek sözleşmenin sona ereceği 2023’e kadar üzerine bir buçuk köprü parası daha ödenecek. Bunun adı dünyanın her yerinde talandır, soygundur.”

“HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIN, YOKSA İKİ ELİMİZ YAKINIZDADIR BUNU BİLİN”

“İdlib her geçen gün ısınıyor. İdlib’te görev yapan komutanların birer birer emekliliklerini istedikleri söyleniyor. Binlerce askerimiz hava savunması olmadan İdlib’teki üs bölgelerinde dağınık bir şekilde bulunuyor. Rejim güçlerinin İdlib’e asker kaydırdığını duyuyoruz. Yine askeri uzmanların söylediğine göre Suriyeli radikal unsurlara yönelik hava operasyonları giderek üs bölgelerimize yaklaşıyor.

Rusya ise bizi o bölgede işgalci olarak görmeye başladı. Erdoğan şahsım hükümeti 2,5 milyar dolar verip Rusya’dan S-400 almıştı. Şimdi bu füzeler paketinden çıkarılmadan Ankara’da duruyor. Madem S-400 işi bitti, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bunları konuşlandırsanıza. İdlib’teki askerlerimize hava koruması sağlasanıza.

Elinizi bağlayan ne? Geçtiğimiz yıl İdlib’te 36 askerimiz Rus hava bombardımanıyla şehit edildi. Bir daha asla böyle bir acıyı milletimize yaşatmayın. Şimdi Soçi’ye gidiyorsunuz. Putin’le buluşacaksınız. Bu defa Putin’in kapısında beklemeyin, bu zilleti bize bir daha yaşatmayın. Askerimizin güvenliğini sağlayacak her türlü tedbiri alın, yoksa iki elimiz yakınızdadır bunu bilin.”

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