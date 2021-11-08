CHP Sözcüsü Faik Öztrak gündemi değerlendirdi. CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" sözlerine kendini tutamadı güldü. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #receptayyiperdoğan #chp #haber #komik #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Faik Öztrak’tan Erdoğan’a “Ben ekonomistim” cevabı! Kendini tutamadı güldü! “Çakma ekonomist!”