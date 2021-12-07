Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra randevu alamadığını söyleyerek TÜİK'e giden ve içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, 'İnsan utanır! Bir insan davet edilmediği yere gidemez! Devletin bu kurumları senin şamar oğlanın değil' demişti CHP Sözcüsü Faik Öztrak Erdoğan'a olay yanıt verdi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #chp #erdoğan #utanmaz #kemalkılıçdaroğlu #tüik #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Faik Öztrak’tan Erdoğan’a ‘utanmaz’ cevabı! Olay sözler!