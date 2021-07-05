CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, 'Erdoğan Süleyman Soylu ile resim vermek istemiyormuş' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #süleymansoylu #receptayyiperdoğan #haber #gündem #siyaset #politika #türkiyegündem #soyluistifa #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Faik Öztrak’tan flaş Süleyman Soylu açıklaması! “Erdoğan resim vermek istemiyor!”