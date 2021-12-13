CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında konuştu. Öztrak, AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 'ahlaksızlık' açıklamasına yanıt verdi. Öztrak, "Bu Genel Başkanvekiline, Bu ülkede asıl ahlaksızlık nedir? Biz söyleyelim" dedi, AKP'yi 'pudra şekeri' ile vurdu BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #chp #numankurtulmuş #ahlaksızlık #akp #pudraşekeri #gündem #polemik #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Faik Öztrak’tan Kurtulmuş’a ‘Ahlaksız’ yanıtı! AKP’yi ‘pudra şekeri’ ile vurdu!