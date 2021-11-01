Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemiyle ilgili CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #faiköztrak #chp #erdoğan #biden #seçim #erkenseçim #akp #anketler #seçimanketleri #haber #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Faik Öztrak’tan olay iddia! “Anketlerde eriyen Erdoğan seçimleri öteleyebilmek için…”