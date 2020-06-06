Faik Öztrak’tan Sokağa Çıkma Yasağı ve Süleyman Soylu Açıklaması!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dün ilan edilen ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilen sokağa çıkma yasağı hakkında değerlendirmelerde bulunan Faik Öztrak “Önce Sağlık Bakanı çıkıyor, ‘Böyle bir düşüncemiz yok’ diyor, sonra AK Parti Genel Başkanı çıkıyor, ‘Sağlık Bakanlığı önerdi’ diyor. Sonra Recep Bey çıkıyor, ‘Günlük vaka sayısı yeniden yükselince bu kararı aldık’ diyor, Tayyip Bey çıkıyor ‘Gönlüm razı olmadı’ diyor, Erdoğan ‘Sokağa çıkma yasağını iptal ettim’ diyor. Şimdi bunun hangisine inanacağız, hangisine güveneceğiz? Recep Bey’e mi, Tayyip Bey’e mi yoksa Erdoğan’a mı? Bu ülke yönetimindeki savrulmayı çok açık seçik biçimde ortaya koyuyor. Tek bir kişinin aklını herkesin aklının önüne koyarsanız işte böyle olur” dedi.

Faik Öztark İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Erdoğan’ın kararı sonrası siyasi hayatının geleceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Öztrak CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülerek tutuklanmasına da tepki gösterdi.