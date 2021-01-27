Faiz arttı, sıcak para büyüdü

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde, devlet ve özel sektör iç borçlanma kağıtlarında ve bankalarda TL ve döviz mevduatı olarak tuttukları portföyleri (sıcak para) 15 Ocak 2021 itibarıyla 69.8 milyar dolar olarak hesaplandı. CHP Meclis Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporunda “Yabancı yatırımcılar 2021 yılının ilk iki haftasında Borsa İstanbul’daki hisse senetlerini net olarak 319.1 milyon dolar, devlet iç borçlanma kağıtları portföylerini (repo dahil) net 473 milyon dolar artırdı. Şirket borçlanma senetlerini ise 2.3 milyon dolar azalttı” denildi.

Yabancı yatırımcılar portföylerini yılın ilk iki haftasında net olarak toplamda 790 milyon dolar artırdı. CHP’nin hazırladığı raporda yabancıların ekonomi yönetiminin değiştiği ve Merkez Bankası’nın faiz artırmaya başladığı 6 Kasım’dan bu yana Türkiye’den net 4.9 milyar dolarlık menkul kıymet satın aldığı belirtildi.

MEVDUATLAR AZALDI

Rapora göre yabancıların toplam portföyünde ise hisse senedi fiyatlarında yaşanan artış ve TL’nin değerlenmesi nedeniyle, toplamda 1 milyar 362 milyon dolarlık büyüme yaşandı. Büyümenin 1 milyar 360 milyon dolarlık kısmı hisse senedi, 382 milyon doları borçlanma kağıtları portföylerinden kaynaklandı, mevduat hesapları ise 380 milyon dolar azaldı. Merkezi yönetim bütçesinin 172.7 milyar lirayla rekor düzeyde açık verdiğinin hatırlatıldığı raporda şu ifadelere yer verildi: “2020’de Hazine’nin toplam iç ve dış borcu ise hem bu açığın finansmanı için yapılan yeni borçlanmalar hem de kur farkları nedeniyle 483.3 milyar lira artarak yıl sonunda 1 trilyon 812 milyar liraya yükseldi. Hazine’nin iç ve dış borç stokunda geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 36.4 oranında büyüme yaşandı” denildi.