Faiz düştü vatandaş böyle tepki gösterdi: Hiç kimse, ‘ekonomi iyi’ demesin. Allah çarpar ya!

Merkez Bankası bugünkü toplantısında politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 12’ye düşürdü. Karar sonrasında dolar/TL kurunda dalgalanmalar yaşandı. İktidarın ekonomi politikalarının hatalı olduğunu söyleyen vatandaş “Kimse ‘dolarla ne işin var?’ demesin. Hiç kimse, ‘ekonomi iyi’ demesin. Allah çarpar ya! Yazıklar olsun!” dedi.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Amerikan Merkez Bankası’nın dün aldığı faiz artırma kararının ardından dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 18.36 seviyesine yükseldi.

Saatler 14.00’ı gösterdiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararını açıkladı. Faiz 100 baz puan düşürülerek, yüzde 12’ye indi. Kararın ardından dolar/TL kurunda hareketlilik yaşandı.

İstanbul Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı’nda döviz panolarında saat 14.30 sularında doların alış fiyatı 18.41, satış fiyatı ise 18.46’ya yükseldi. Euro ise alışta 18.15, satışta ise 18.22’den işlem gördü.

Yurttaşlara mikrofon uzattık, “Dolar yükselişe devam ediyor. Siz ekonomi yönetimini başarılı buluyor musunuz?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“YOLCULAR, SON GÜNLERİNİ YAŞIYORLAR”

Gündüz Ünal: “Maalesef çok kötü. Şu milletin haline bakın, hepsinin eli boş… Hiçbirinin elinde poşet yok. İktidar bu sorunu çözemez. Zaten yolcular. Son günlerini yaşıyorlar.”

“KÖLE YAPTILAR BİZİ”

Orhan Çakar: “Ekonomi yönetimini başarılı bulmuyorum. Durumumuz hiç iyi değil. Ben esnafım, durumumuz hiç iyi değil. Köle yaptılar bizi. Her gün, her saat fiyat değişiyor. Biz de müşterimize belirli fiyat veremiyoruz. Biz de şaşırıyoruz, müşteriye mahcup oluyoruz. Berbat… Durumumuz iyi değil. Önümüz kış; doğalgaz, elektrik faturaları gelecek… Dükkanım 9 metrekare, 5500 lira elektrik geliyor. Bu kışın dükkanı açayım mı, açmayayım mı diye düşünüyorum. Evim kira, dükkanım kira, geçinmek çok zor. Devletin bu duruma bir el atması gerekiyor.”

“KURLARI GÖRÜNCE ACI ÇEKİYORUZ”

Aziz Aslan: “Ekonomi yönetimini başarılı bulmuyorum. Tahtakale’de 16 senedir esnafım, dükkanım var ve şu anda kapamayı düşünüyorum. Çünkü vatandaşın alım gücü sıfır. Ben düğün sektörü üzerine çalışıyorum, insanlar evlenemiyor. Bir davetiyenin 1-2 lira maliyeti varken, şimdi 5-6 lira maliyeti var. O yüzden insanlar da gelip bir şey almıyor. Kurları görünce acı çekiyoruz… İktidar bu durumu düzeltemez. Asla. Güvenim kalmadı.”

“TOPLUMUN SADECE YÜZDE 5’i, 10’U RAHAT”

Halil Yılmaz: “Başarılı bulmuyorum çünkü gün geçtikçe alım gücümüz düşüyor. Çok yanlış politikalar var. Halkı dinleyen yok. Toplumun sadece yüzde 5’i, 10’u çok rahat ediyor.”

“DÖVİZ TABELASINI GÖRÜNCE GELECEK KAYGISI DUYUYORUM”

Emrullah bey: “Parası olanlara pek vurmuyor ama normal vatandaş etkileniyor. Zenginlere olumlu, vatandaşlara olumsuz. Döviz tabelasını görünce gelecek kaygısı hissediyorum. İnsan ister istemez ekonomisi iyi olan ülkelere gitmek istiyor. Memleketini seven insanlar bile gitmek istiyor.”

“HERKES İSTEDİĞİNİ ALIYOR”

Ramazan Önerdi: “İktidarın ekonomi politikalarını başarılı buluyorum. Ülkelerde sıkıntılar her zaman vardır. Bizim daha önceki sıkıntılarımız çok büyüktü. Şu anda herkes memnun. Herkeste para çok. Herkes istediği şeyi alıyor.”

“HİÇ KİMSE ‘EKONOMİ İYİ’ DEMESİN… MAHVOLDUK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bu başarıysa, yandık yani! Mahvolduk! Ortalık berbat. Döviz panolarına bakınca pişmanlık hissediyorum. Döviz biraz yükseldiğinde, her şeyin fiyatı artıyor. Kimse ‘dolarla ne işin var?’ demesin. Yeni telefon alamıyorum, eskisini acaba ucuza tamir ettirebilir miyim diye bakıyorum… Döviz bana her şeyi hatırlatıyor…

(Gözündeki numaralı gözlüğü göstererek) Dövizle geliyor. Diş dolgusu yaptırıyorum, dövizle geliyor. Kimse ‘dolarla işimiz yok’ demesin; dolarla işimiz çok. Hiç kimse, ‘ekonomi iyi’ demesin. Allah çarpar ya! Yazıklar olsun! Ben ki çok koyu AK Partiliydim… Bu kadar olmaz, bu kadar olamaz! Doğruyu söylemek lazım. Bir kalıp peynir alırken 40 kere düşünüyorum. Yoğurt alamıyoruz. Nasıl iyi olacak… Bu kadar israf mı olur. Gerçekten yazık günah.”

“HIRZLIK, RÜŞVET ENGELLENMEDEN EKONOMİ DÜZELMEZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Kiralar yükseldi, dolar yükseldi, piyasalar bozuldu, esnaf zor durumda… Gidişat iyi değil. Döviz panosunu görünce vahim bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzü göremiyoruz, gidişat iyi değil. İktidarın bu durumu düzeltmesi için dürüst olması lazım, hırsızlığı engellemesi lazım. rüşveti engellemesi lazım. İçten, dürüst olursa düzelir. Ama aynı kafayla giderse düzelmez.”

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