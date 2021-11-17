Faiz indirimi devam ederse kurda seviye kalmaz

Zamların peş peşe gelmeye devam edeceğini belirten ekonomist Murat Sağman “TCMB’nin bu ayı pas geçmesi lazım, pas geçerse eğer kısa vadede bir sakinlik olur” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Merkez Bankası (TCMB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baskısı altında eylül ve ekim aylarında 300 baz puan faiz indirimi yaparak lirayı bu yıl dolar karşısında yüzde 25’ten fazla kayıpla rekor düşük seviyeye getirdi. Piyasalarda çoğunlukla 18 Kasım’daki TCMB Para Politika Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

NEFES ALDIRABİLİR

Kısa vadede ilk yapılması gereken hamlenin TCMB’nin bu ay faiz indirmemesi olduğunu söyleyen Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu, ekonomist Murat Sağman “Pas geçmesi bile kısa vadede nefes aldırır. Pas geçmediği durumda seviye vermek çok zor. Ancak pas geçerse 9.50-9.60 lira seviyelerine geri dönüş olabilir” dedi.

Sağman, TL’deki değer kaybının en büyük sebeplerinden birinin Merkez Bankası’nın yükselen enflasyon karşısında dünyanın tersine kararlar alması olduğunu belirterek, “Bu kur dalgalanmaları yüzünden normal şartlarda TCMB’nin bu ayı pas geçmesi lazım, pas geçerse eğer kısa vadede bir sakinlik olur” öngörüsünde bulundu.

ENFLASYON ÖNEMLİ

Sağman, “Enflasyon kontrol edilmez ise zamlar, fiyat artışları peş peşe gelmeye devam edecek” dedi. Fiyat istikrarının kontrolden çıktığını, TL’yi korumak için hiçbir şey yapılmadığını, ekonomide esen rüzgarı tersine çevirebilecek hamlelerin açık ve net olduğunu ifade eden Sağman, kısa vadede TCMB’nin fiyat istikrarına uyması ile piyasalara güven vermesi ardından güven ortamının yeniden tesisi ile yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Cari denge ile enflasyonu düşürebilmiş bir ülke yok

Ekonomist Murat Sağman, TL’nin değer kaybının enflasyonu artırmaya devam edeceğini aynı zamanda cari açığın da toparlanacağını söyledi. Sağman, dünyada cari açığını düzeltip enflasyonu düşürebilen hiçbir ülke örneğinin olmadığını vurguladı. Sağman, “Cari dengeyi artıya geçirerek enflasyonu düşürebilen hiçbir ülke yok. Böyle bir formül yok. TL’nin kaybı ekonomiye ciddi hasar verecek ve enflasyon düşmeden de diğer ekonomik sorunların çözülmesi kolay değil” dedi.