Faiz indirimi sonrası iş dünyasından ilk tepki

Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indirimden sonra iş dünyasından ilk tepki İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) geldi. Piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağın giderek zayıfladığına dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Beklentimiz bir an önce öngörülebilirliğin en üst seviyeye çıkarılması; kur, faiz ve enflasyonun bir dengeye kavuşturulmasıdır” dedi.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekmesi sonrası iş dünyasından ilk tepki geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, piyasa dinamikleri ile TCMB faizi arasındaki bağın giderek zayıfladığına dikkat çekti.

Avdagiç, “Döviz kurlarının ihracat açısından rekabetçi kur sınırını aştığını, faiz indirimlerinin bankaların rotatif ve taksitli kredilerine yansımadığını ve kredilere ulaşımda sıkıntının devam ettiğini görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘RİSK PRİMİNE DE OLUMSUZ YANSIYOR’

İş dünyası için asıl önemli konunun öngörülebilirlik olduğu vurgusu yapan Avdagiç, “Kurun, enflasyonun ya da faiz seviyesinin yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olmaması asıl meseledir. Türkiye ekonomisi kur-faiz-enflasyon üçlüsüne hapsedilemeyecek kadar büyüktür” diye konuştu.

Avdagiç, şöyle devam etti:

“Kur ve enflasyonun seyri, Türkiye’nin risk primine ve dolarizasyona olumsuz yansıyor. Beklentimiz, bir an önce öngörülebilirliğin en üst seviyeye çıkarılması; kur, faiz ve enflasyonun bir dengeye kavuşturulması ve iş dünyasının “fiyatlayamama” sıkıntısından kurtarılmasıdır.

Unutmayalım ki, küresel düzeyde enflasyonun, emtia ve enerji fiyatlarının yükseldiği bir konjonktürden geçiyoruz. Devletimiz, reel sektörümüz ve bankalarımızla bir bütün olarak, önümüze çıkan küresel fırsatları değerlendirmeye odaklanmalıyız.”

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