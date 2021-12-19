Faiz İndirimlerini Savunan Erdoğan TÜSİAD’ı Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Ödülleri törenindeki konuşmasında faiz indirimlerine değindi, TÜSİAD’a eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı, “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim, hüküm bu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, “Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” dedi.

Erdoğan, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin faiz rakamlarıyla enflasyon rakamları arasındaki fark 10 katı bulmuşken bizim yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz” iddiasını dile getirdi.

Muhalefet ve belli çevrelerin faiz oranları konusundaki kararlılıklarını kabul edemediklerini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak bu göreve başladığından beri her zaman faiz artışlarına karşı olduğunu belirttiğini hatırlattı.

Enflasyonu yeniden düşüreceklerini kaydeden Erdoğan, vatandaşların faiz oranlarına ezilmesine izin vermeyeceğini de kaydetti.

TÜSİAD’a da tepki gösteren Erdoğan, “Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz” dedi.

TÜSİAD’dan Cumartesi günü yayınlanan açıklamada ‘‘Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir. Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz. İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir’’ ifadeleri kullanılmıştı.

Amerika’da durum ne?

Amerika’da Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde üç defa faiz arttırımına gideceğinin mesajını vermişti.

ABD Merkez Bankası salgınla mücadelede ekonomiye destek olmak amacıyla bir süredir faiz oranlarını sabit tutuyor.

Ülkede enflasyon 6.8’le son yılların zirvesinde. Ekonomi çevreleri Amerika’ya göre yüksek olan bu enflasyon oranının önümüzdeki yılın ortalarına kadar sürebileceğini belirtiyor.

Ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2.1 büyüdü, son çeyrekte ise bunun yaklaşık yüzde 5 olması bekleniyor.

Amerika’da işsizlik yardımlarına başvuranların sayısı Aralık ayı içinde son 52 yılın en düşük seviyesine düşmüştü.