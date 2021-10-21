Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olur, faizler düşecek mi?

Merkez Bankası’nın faiz indirimine bu hafta da devam edeceği endişesiyle yükseldiği 9.37 zirvesinden 9.22’ye kadar gerileyen kurda faiz kararı belirleyici olacak. Merkez Bankası PPK toplantısı bugün düzenlenecek, faiz kararı saat 14:00’da açıklanacak. Anketlere göre 21 kurumdan 10’u politika faizinin %17.5’e düşeceğini beklerken, diğer 10 kurum ise %17 seviyesine inmesini bekliyor.

Haftanın en önemli gündem maddesi görülen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dün başladı. Karar ise bugün öğlen saatlerinde açıklanacak. TCMB’nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında çekirdek enflasyona yönleneceğini ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL’de başlayan değer kaybı düne kadar nedereyse aralıksız devam etti. Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL hafta başında yeni rekor olan 9.37 seviyesini gördü.

FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Haftanın en önemli gündem maddesi görülen Para Politikası

Kurulu (PPK) toplantısı dün başladı. Karar bugün saat 14:00’da

açıklanacak.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Reuters anketine göre TCMB’nin gevşeme döngüsüne TL’deki değer kaybına rağmen bu hafta da devam etmesi beklenirken, indirim beklentilerin yarısı 50 baz puan, diğer yarısı ise 100 baz yönünde oluştu. Ankete katılan 21 kurumdan 10’u politika faizinin %17.5’e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise %17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ? SON DURUM NE?

TCMB’nin enflasyondaki yukarı yönlü risklere rağmen faiz indirimlerinin devam edebileceği endişesi, indirime karşı çıktığı belirtilen PPK üyelerinin değiştirilmesi ve dolardaki küresel güçlü seyir dolar/TL’deki yükselişlerin ana nedeni olarak görülüyor.

Bankacılar faiz kararı kadar PPK metninin de önemli olacağını belirtiyorlar. TCMB’nin öngörülebilirliğinin son dönemde azaldığına dikkat çeken bankacılar PPK’da geleceğe yönelik yazılı ifadelerin yakından takip edileceğini belirttiler.

Yatırımcılar dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye’de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB’nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyorlar. Birçok bankacı TCMB’nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor. TCMB’nin politika faizi şu an %18 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise %20’ye doğru yükselişini sürdürerek 2.5 yılın zirvesinde. TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.