Faiz kıskacındaki besici, alacaklılar kapısına dayanınca canına kıydı

Ardahan’da banka ve Tarım Kredi Kooperatifi borcu faizleri ile birlikte 770 bin lirayı bulan besici, alacaklıların sıkıştırmasından sonra canına kıydı. Otomobilini bile sattığı halde borcunun faizini bile ödemekte güçlük çeken besici 34 yaşındaki Fuat Avşar üç çocuk babasıydı…

Selami AYDIN

Kredi faizleri ve artan girdi maliyetlerinin altında ezilen üreticiler tükendi. Ardahan’a bağlı Ömerağa köyünde borçlarının faizlerini ödeyemeyen 34 yaşındaki besici Fuat Avşar canına kıydı.

Tarım Kredi Kooperatifi’ne 400 bin liranın üzerinde ve özel bankalara da 370 bin liranın üzerinde kredi borcu bulunan Fuat Avşar’ın, bu borçların faizlerini bile ödemekte zorlandığı belirtildi. Bir süre önce altındaki otomobili satarak borcunun bir kısmını ödediği öğrenilen Avşar’a özel banka avukatlarının ödeme için 20 gün süre tanıdığı iddia edildi.

Bankanın alacağını tahsil edememesi durumunda kefillere yönelecek olması nedeniyle üretici ile kefillerinin arası açıldı. Ödemelerini yapması konusunda kefilleri tarafından uyarılan Fuat Avşar’ın yaşadığı süreci kaldıramadığı, bunalıma girdiği öğrenildi. Evinde av tüfeği ile intihar eden Avşar geride bir eş ve üç çocuk bıraktı.

Avşar’ın intiharı sosyal medyada örgütlenen üreticilerde şok etkisi yarattı. Kredi borçları ve faizleri altında ezildiklerini belirten üreticiler, bir an önce adım atılması gerektiğini aynı durumda çok sayıda borçlu olduğunu söylediler.

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