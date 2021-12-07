Faiz mevduatta dip yaptı kredide zirvede

Vatandaşlar Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen bankalarda yüklü faiz oranları ile karşı karşıya kalıyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükselen enflasyona rağmen “faize savaş açtığı” yeni ekonomi modelinden dönüş olmayacağını sürekli dile getirirken, vatandaş faiz ödemekten belini doğrultamıyor. Merkez Bankası (TCMB) politika faizini son üç ayda 400 baz puan indirerek

yüzde 19’dan yüzde 15’e çekti.

REEL FAİZ -%6.31

Ancak politika faizinin düşmesi ne kredi ne de piyasa faizlerine yansıdı. A’dan Z’ye attıkları her adımda yüklü faiz oranları ile karşı karşıya kalan vatandaşların TL tasarrufları için elde ettikleri getiriler ise enflasyonun 6 puan altında kalıyor. Kasım enflasyonuyla (%21.31) beraber reel faiz -%6.31’e geriledi. TCMB verilerine göre 1 aya kadar vadeli TL mevduata uygulanan ortalama faiz yüzde 14.66, 3 aya kadar vadeli mevduatta ortalama faiz yüzde 15.84 oldu. 1 yıla kadar vadeli TL mevduatlarda ortalama faiz ise yüzde 14.08’e kadar geriledi. Böylece TL mevduatta ortalama faizler 2021’in en dip seviyelerine geldi. Kredi kartı faizlerinin ise aylık yüzde 1.80 yıllık yüzde 21.60 olduğu görülüyor. Kart borcu gecikirse aylık yüzde 2.20 ve yıllık yüzde 25.20’lik bir gecikme faizi uygulanıyor.

Kartlara ödenen faiz ikiye katlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 26 Kasım itibarıyla bireylerin kredi kartı borcu yıllık % 28 artışla 196.5 milyar TL’ye ulaştı. Kredi kartı borç bakiyesi artarken, bankalara ödenen kart faizi de katlanarak arttı. BDDK’ya göre Ocak-Ekim aylarını kapsayan on aylık süreçte bankaların kredi kartlarından elde ettikleri faiz tutarı 17 milyar 592 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yıl bu tutar 8.4 milyar TL idi.

Merkez’in faizi ile makas açılıyor

başta ticari krediler ve kredi kartı faizleri olmak üzere bankaların vatandaştan aldığı faiz Merkez Bankası’nın yüzde 15 olan politika faizinin çok üzerinde seviyelerde kalmaya devam ediyor. İhtiyaç kredisi oranı yüzde 23.57, taşıt kredisi oranı yüzde 21.48 seviyelerindek iken bir tek konut kredisi oranı yüzde 16.94 ile Merkez Bankası’nın faizine yakın seviyelere indi.