Faizde Türkiye dünyadan yine ayrıştı

2020’de dünya genelinde faiz artıran 3 ülkeden biri olan Türkiye, bu yıl da faiz indiren 6 ülkeden biri oldu. Enflasyon artışı nedeniyle dünyada bu yıl birçok ülke faiz artışına gitti. Türkiye, 2021’de faiz indirip, sene başındaki seviyenin üstünde kalan tek ülke.

Emre DEVECİ

Pandemi yılı olan 2020’de dünya genelinde politika faizinde artışa gitmek zorunda kalan 3 ülkeden biri olan Türkiye, bu yıl da küresel enflasyon artarken faiz indirimine giden 6 ülkeden biri olarak dikkat çekiyor.

Pandemi yılı olan 2020’de daralan ekonomileri canlandırmak için birçok ülkede merkez bankaları faiz indirimine gitmiş ya da sıfır civarındaki oranları korumuştu.

2021’in özellikle son dönemlerinde ise başta enerji olmak üzere emtia fiyatları dünya genelinde rekor seviyelere yükselirken, birçok ülke artan enflasyonlarını kontrol altına almak üzere faiz artışına gitmek zorunda kaldı.

2020’DE FAİZ ARTIRAN 3 ÜLKEDEN BİRİYDİ

Türkiye ise önce faiz indirimi ve kredi patlamasıyla ekonomiyi canlandırmaya çalışmış ancak döviz kurları ve enflasyon patlayınca faiz artışı yapmak zorunda kalan az sayıdaki ülke arasında yer almıştı. Faiz artıran diğer ülkeler Danimarka ve Güney Sudan olmuş ancak Danimarka’da faiz sıfır seviyesine yakın olmaya devam etmişti.

2020’ye yüzde 12’lik politika faizi ile giren Merkez Bankası (TCMB) önce bu oranı kademeli olarak yüzde 8,25’e çekmiş ancak daha sonra oranı yüzde 17’ye çekerek kuru ve enflasyonu kontrol altına almaya çalışmıştı.

2021’DE FAİZ İNDİREN 6 ÜLKEDEN BİRİ

2021’de de Türkiye, dünya genelinden ayrıştı.

2021’e yüzde 17’lik politika faiziyle başlayan TCMB, önce oranı yüzde 19’a çekmiş ancak başkan değişimi sonrasında enflasyonun yüzde 19,58’e ulaşmasına rağmen faizi yüzde 18’e indirmişti.

Böylece Türkiye, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in hazırladığı haritada, dünyada 2021’de faiz indirimini giden az sayıdaki ülkeden biri olurken, mevcut faiz seviyesi sene başındaki orana göre yüksekte olan dünyadaki tek ülke olarak dikkat çekti.

2021’de faiz indirimine giden diğer ülkeler, Kongo, Uganda, Danimarka, Gana, Endonezya oldu.

FAİZ YÜKSELTEN ÜLKELERİN SAYISI HIZLA ARTIYOR

Doların küresel rezerv para statüsü ve dünyanın bir numaralı ekonomisi olması nedeniyle herkesin yakından takip ettiği ülke olan ABD’de henüz faiz artışı yok ancak 12 yılın zirvesine yükselen enflasyon, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltmak için hazırlıklara başlamasına ve faiz artırma beklentilerini 2022’ye çekmesine neden oldu.

Euro bölgesinde de Avrupa Merkez Bankası (ECB) henüz faiz artışına gitmese de yükselen enflasyon soru işaretlerini artırıyor.

Rusya, Norveç, Yeni Zelanda, Polonya, Kazakistan, Pakistan, Sri Lanka, Güney Kore, Gürcistan, Ukrayna, Ermenistan, Belarus, Romanya, Macaristan, Avusturya, İzlanda, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Uruguay, Peru, Paraguay, Angola, Zambiya, Zimbabve, Mozambik ise dünya genelinde 2021’de faiz artıran ülkeler olarak sıralanıyor.

2021’de politika faizini değiştirmeyenler ise ABD, Kanada, Euro bölgesi, Birleşik Krallık, Fas, Tunus, Mısır, Kenya, Nijerya, Hindistan, Avustralya, Japonya, Malezya, Tayland, Filipinler, Azerbaycan, Özbekistan, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala olarak sıralıyor.

TÜRKİYE YÜKSEK ENFLASYON LİGİNDE 12., FAİZDE 10.

Türkiye faiz indirimine giden az sayıdaki ülkeden biri olsa da, yüzde 19,58’lik oranla dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 12. ülke konumunda.

Yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye, indirime rağmen dünyada yüksek faiz liginde 10. sırada bulunuyor.

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