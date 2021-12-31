Faize helal belgesi

Faizsiz bankalar kur korumalı hesaplar için dinen ‘İcazet Belgesi’ verdi. Mevduat bankalarının %17 faiz verdiği hesaplar, katılım bankalarında yüzde 90/10 kâr paylaşımı ile açılıyor.

Veli TOPRAK

AKP‘li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın 20 Aralık gecesi duyurduğu kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili katılım bankaları da harekete geçti. Ziraat Katılım Bankası’nın ilahiyatçılardan oluşan Danışma Komitesi, kur korumalı TL mevduat hesapları için “İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görülmüştür” diyerek ‘İcazet Belgesi’ verdi. “Elbette en doğrusunu Allah Teala bilir” cümlesiyle son bulan ‘İcazet Belgesi’, belgede imzası bulunan ilahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Kaya tarafından teyit edildi.

MASLAHATA UYGUN

Dövizin yükselişini engellemek için getirilen yeni sistemle ilgili “Kur Korumalı TL Katılım Hesabı İcazet Belgesi” düzenleyen Danışma Komitesi, yeni sisteme ‘helal’ olarak kabul ettiği şu görüşü bildirdi: “Kur Korumalı TL Katılma Hesapları karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslami Finans İlke ve Esasları’na uygun görülmüştür” denildi.

Referansını faizden alan bir sistem

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, “Kâr/zarar ortaklığı esası ile yürütülen işlemlere Merkez Bankası politika faizi altında kalmamak şartıyla kâr garantisi veren, referansını faizden alan, üstelik bu miktarı da fakirin vergilerinden ödeyen sisteme helal diyen ilim de, ulema da iflas etmiştir” dedi.