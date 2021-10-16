Faizinin yükü 9 ayda 142 milyarı aştı

Eylül ayında bütçe 23.6 milyar lira açık verdi. 9 aylık açık 61 milyar lirayı aştı. Faizler artınca 9 ayda bütçeden yapılan faiz ödemesi 142.3 milyarı buldu. Önümüzdeki yılın faiz bütçesi en iyi ihtimalle bile 240 milyarı aşacak.

Erdoğan SÜZER

Ekonomide yaşanan çalkantılar devlet bütçesini de olumsuz etkiledi. Mali disiplin sağlama konusunda iddialı açıklamalarda bulunan hükümetin bütçeden sadece 9 ayda yaptığı faiz harcaması 142 milyar 273 milyon liraya ulaştı. Eylül ayı aylık faiz gideri de 14.1 milyarı aştı. Kur ve faizdeki artış yükü daha da artıracak.

Ocak-eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde bütçe harcamaları 1 trilyon 51 milyar lirayı aşarken bütçe gelirleri 990.5 milyar lirada kaldı. Bütçe açığı 61 milyar 93 milyon lirayı buldu. 9 ayda 808 milyar lira vergi elde edilirken devletin vatandaştan faiz ve ceza tahsilatı 87.5 milyara ulaştı. Bütçe harcamalarında en yüksek artışlardan biri yine faizde yaşandı. Geçen yılın 9 ayında iç ve dış borçların faizleri için bütçe kaynaklarından rantiyeye 107.8 milyar lira aktarılırken bu yılın 9 ayında faize akan kaynak 142.3 milyar lirayı buldu.

1.9 MİLYAR GİZLİ

Bütçede Cumhurbaşkanın harcama yetkisinde bulunan gizli hizmet giderleri kaleminden eylül ayında 93 milyon 234 bin lira para harcandı. Örtülü ödenek olarak da bilinen bu kalemden 9 ayda yapılan harcama ise 1 milyar 855 milyon 327 bin liraya ulaştı.

OKTAY: 2022’DE BÜTÇE 278 MİLYAR AÇIK VERECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılında bütçe giderlerinin 1 trilyon 751 milyar, gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar, bütçe açığının 278.4 milyar olmasını öngördüklerini bildirdi. Oktay, faize 240.4 milyar lira ödeneceğini açıkladı.

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