Fakıbaba’dan çapıcı iddia: Sel faciası değil, “Rica” faciası

Şanlıurfa’daki sel felaketinin simge yeri olan ve 5 kişinin can verdiği Abide Kavşağı’nın şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olan AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül’ün yönettiği bir trol ordusu tarafından sanki kendisinin Şanlıurfa Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptırıldığı yalanının sosyal medya aracılığıyla yayılmaya çalışıldığını savunan Fakıbaba, “Ben AKP’den belediye başkanlığı yaptığım dönemde 3 tane köprülü kavşak yaptık. Ama, bağımsız belediye başkanı olunca Abide Kavağı için planladığımız fonksiyonlu projeyi Karayolları yaptırmadı ve kendi projelerini yaptırdı. Yani, bu Abide Kavşağı’nın belediye ile, Fakıbaba ile hiçbir ilgisi yoktur.” dedi.

BİR RİCA, FACİAYI ÖNLEYEBİLİRDİ

16 kişinin öldüğü, halen bir kişinin de kayıp olduğu, binlerce ev ve işyerinin sel baskınına uğrayıp, yüzlerce aracın sel sularına kapıldığı facianın nedeninin Abide Kavşağı değil, yetkililerin gerekli önlemleri almaması olduğunu savunan Fakıbaba şunları söyledi:

“Facia ‘Geliyorum’ diyor. 3-4 gün önce alarm veriliyor. O alarm verildiği zaman sadece belediyeler değil, sayın Vali de var bunun içerisinde. Esasında, Cavsak Deresi’nin ağzı güvenlik nedeniyle mazgal nedeniyle askeriyenin (Tugay) içerisine kapalı. Görüntülere bakın, askeriyenin içerisinden su akıyor buraya.

Yağmur suyu değil bu. Derenin ağzı tıkanmış, tıkandığı için dereden taşıyor. Eğer orada temizlik yapılmamışsa, su bir yerlerden taşarak geliyor ve direk Abide Kavşağı’na yöneliyor. Yani, Maşuk’tan, büyük yerleşim alanlarından taşan su olduğu gibi bu kavşağın içerisine geliyor ve çıkamıyor.

Oysa daha önceden askeriye ile görüşüp, askeri yetkililerden bu kanalın birkaç günlüğüne de olsa açılması ricasında bulunulup, mazgallar temizlenseydi sel suları buradan akarak Cavşak Deresi’ne gidecekti.

Eğer, önceden dere kenarlarındaki işyerleri ve evler boşaltılmış olsaydı mazgallar daha önce belediyeler tarafından temizlenmiş olsaydı, bu kavşaklar ulaşıma kapatılarak araçların girmesine izin verilmemiş olsaydı böyle bir facia yaşanmazdı.”

İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba

KEPÇEYLE SU MU ATILIR?

Açıklamasında, sel baskınına uğrayan yerlerde kepçeyle su boşaltılmaya çalışıldığını da hatırlatan Fakıbaba, “Hayatınızda kepçe ile suyun atıldığını gördünüz mü? Hiç mi vidanjörünüz yok sizin? Liyakatsizlik denilen şey budur işte” dedi.

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün trol ve algıyla kenti yönetmeye çalıştığını da ileri süren Fakıbaba, “Eğer ben haksız konuşuyorsam, AK Parti bu adamı 2024’te aday yapsın da diyorum” çağrısında bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül (Sarı çizmeli)

TARIM ARAZİSİNİ İMARA AÇTILAR

Kendisinin belediye başkanlığı döneminde bir belde başkanının kendisinden 1. sınıf tarım arazisinin imara açılmasını istediğini ama kabul etmediğini belirten Fakıbaba, bu bölgenin şu anda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zeynel Abidin Beyazgül’ün kardeşi mimar Uğur Beyazgül’ün encümen başkanı olduğu dönemde imara açıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcısı’na, Cumhurbaşkanı’na, İçişleri Bakanı’na dilekçe yazdım. Ama, 8-9 yıl geçti, hala dilekçemin cevabını alamadım. Ve bu arkadaşın başkanlığında olan ekip karar veriyor. Öyle ahlaksız insanlar ki şimdi kalkıp, ‘Konuklu Ahmet Fakıbaba zamanında imara açıldı’ diyor. Bu kadar ahlaksızlık olmaz Urfa’ya geldiğim zaman bu adamlar benden korkacak.”

“HARAM YEMEM DİYİP, HER ZIKKIMI YİYECEKSİNİZ”

Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut yönetiminin ihaleleriyle ilgili şaibe iddialarını dile getirirken de şunları belirtti:

“Bir yandan ‘Haram yemem’ diyeceksiniz, Sonra, her türlü zıkkımı yiyeceksiniz. Her türlü yani. 21/B le ihaleler. Açıp bakmak lazım. Yani hiç devlet yok mu kardeşim? Bir yargıya, İçişleri Bakanlığı’na sorulmaz mı? 21/B ile nasıl ihale yapılır, şartları vardır. O şartlar tutuyor mu, tutmuyor mu.? Ama bunların hepsini biliyoruz. Hepsinin hesabını soracağız. Dini kitabı, Allah’ı kullanıp ona buna peşkeş çeken bütün insanları Allah’ın izniyle siyasetten uzaklaştıracağız. 15 Mayıs’tan sonra Allah’ın izniyle Urfa’da olacağım. Suç varsa önce benim suçum, cezasını çekmeden o insanlar mezarında rahat uyuyamazlar. Şunu herkes bilsin, Şanlıurfa düşmeyecek. Düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü, bu tip insanları siyasetten uzaklaştıracağız.”

“KILIÇDAROĞLU’NU PROTESTO EDENLERİ TANIYORUZ”

Şanlıurfalılar’ın akıllı, mantıklı, vicdan sahibi insanlar olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sel felaketinden sonra kente yaptığı geçmiş olsun ziyareti sırasında bazı kişilerin gerçekleştirdiği eylemle ilgili ise şunları söyledi:

“Ben Şanlıurfalıları yürekten tanıyan bir insanım. 2-5 tane kendini beğenmiş, ahlaksız insanlar Şanlıurfa’yı temsil edemez. Onlar, satılmış, trol. Yani protesto hakkınız vardır. Benim genel başkanım da oradaydı. İnsanlar saygılı olur.

Tepkini gösterebilirsin. İnsanlar yuhalanabilir de. Ama insanlar bir acı için gelmiş. Acınızı paylaşmak için gelmiş ve gelmek zorundaydı oraya. Ben bütün Ak Partilileri tanırım. İşte o Ak Parti’nin gençlik kollarından, hepsini demiyorum. Üç, beş tane kendini bilmez, satılmış insanlıktan nasibini almamış adsızlar olarak düşünüyorum.”