Fakıbaba’nın istifa dilekçesi, Meclis Genel Kurulu’nda

AKP üyeliği ve milletvekilliğinden istifa edip İYİ PArti’ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba’nın milletvekilliğinden istifa dilekçesi, TBMM Genel Kurulu’na sevk edildi. istifa talebi, Genel Kurul’da doğrudan oylamaya sunulacak, kabul edilirse; Fakıbaba’nın milletvekilliği düşecek.
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim’de parti üyeliği ile milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.
İstifasının ardından İYİ Parti’ye geçen Fakıbaba’nın parti rozeti bugün TBMM grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis Başkanlık Divanı da Fakıbaba’nın milletvekilliğinden istifa dilekçesini görüştü.
İstifa talebi, TBMM Genel Kurulu’na sevk edildi. ‘Başkanlık tezkeresi’ olarak sunulan istifa talebinin, gündeme alınması bekleniyor.
Daha sonra istifa talebi, Genel Kurul’da doğrudan oylamaya sunulacak. İstifa, Genel Kurul’da kabul edilirse; Fakıbaba’nın milletvekilliği düşecek. (DHA)