Fakıbaba’nın TBMM üyeliği oybirliği ile düşürüldü

Yazan:
Alaturka Online
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İYİ Partili Eşref Fakıbaba’nın milletvekilliğinden istifa talebi TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi. Fakıbaba’nın TBMM üyeliği oybirliği ile düşürüldü.

Yayınlanma: 19:24 – 26 Ekim 2022 Güncellenme:

Fakıbaba’nın TBMM üyeliği oybirliği ile düşürüldü

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba’nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu.

Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü.

Fakıbaba’nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1’er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor. (AA)

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