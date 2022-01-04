Faks çekme eylemi yapan hekimler: Sağlıkçılar tükenme noktasında

Eskişehir Bilecik Tabip Odası, sağlıkçıların sorunlarının başında gelen ekonomik kriz sorununu anlatmak amacıyla, TBMM Başkanlığı, TBMM başkanvekilleri, Sağlık Komisyonu Başkanlığı ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere bordrolarını faksladılar. Eskişehir- Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici, yıllardır uygulanan sağlık politikalarının hem toplumu hem hekimleri hem de sağlık emekçilerini tükenme noktasına getirdiğini söyledi.

Kemal ATLAN

Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından ülke genelinde sorunlarının anlatılması amacıyla, TBMM Başkanlığı, TBMM başkanvekilleri, Sağlık Komisyonu Başkanlığı ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere faks çekme eylemine Eskişehir Bilecik Tabip Odası da katıldı.

‘HAKKINIZ ÖDENMEZ’ DİYEREK SÜRECİ SAHTE ALKIŞLARLA GEÇİŞTİRDİLER

Eskişehir Büyük Postane önünde faks çekme eylemi öncesi basın açıklaması yapan Eskişehir- Bilecik Tabip Odası Başkanı Nesrin Ekici, yıllardır uygulanan sağlık politikalarının hem toplumu hem hekimleri hem de sağlık emekçilerini tükenme noktasına getirdiğini söyledi. Çalışma koşullarının her geçen sene daha da ağırlaştığını, gelirlerinin eridiğini ifade eden Ekici, “Sağlıkta şiddet ve hukuksuzluklar hayatımızın her anına girdi. Salgın döneminde de artan iş yükü ve hastalık riski; sağlık emekçilerinin tükenmesine ve ölmesine neden olurken, buna sebep olanlar ‘hakkınız ödenmez diyerek’ süreci sahte alkışlarıyla geçiştirmeye çalıştılar. Ancak ne bu sahteliklere ne de kölelik düzenindeki çalışma şartlarımıza tahammülümüz kaldı. Türk Tabipleri Birliği olarak ‘karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz’ diyerek başlattığımız mücadelemiz gün geçtikçe büyüyor. Bu mücadele kararlılığımız ve birlikteliğimiz; mesleğimize ve geleceğimize dair umutlarımızı da yeşertiyor. 15 Aralık görevimizde ülkenin dört bir yanından hekimlerle, sağlık emekçileriyle beraber iktidarı uyarmıştık. Büyük bir dayanışma ve umutla, çalışma koşulları için özlük hakları için gelecekleri için iş bırakan hekimler ve sağlık emekçileri olarak iktidarı bir kez daha ikaz ediyoruz. Algı yönetimini bırakın ve görevinizi yapın” şeklinde konuştu.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Hekimlere büyük müjde olarak duyurulan sözde hekim maaşlarında iyileştirme düzenlemesinin, iktidar tarafından mecliste geri çekildiğini belirten Ekici şöyle konuştu:

“Bir kez daha söylüyoruz: Emeğimiz sizin oyuncağınız değildir. Kendi getirdikleri tasarıyla yapacakları sınırlı iyileştirmeye bile tahammül edemeyip geri çeken anlayışla mücadelemiz artarak devam edecektir. Yıllardır uyguladıkları bilinçli politikalarla yoksulluk ve hatta açlık sınırına mahkûm ettikleri hekimler ve sağlık emekçileri susmayacak ve mücadeleden vazgeçmeyecektir. Kamuoyunda yarattıkları algının tersine, bizleri hangi şartlara mahkûm ettiklerini görmeleri için TBMM’nin tatilden döndüğü bugün; bordrolarımızı TBMM Başkanı’na, TBMM Başkanvekillerine ve siyasi parti merkezlerine gönderiyoruz.”

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