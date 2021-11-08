Farah Zeynep Abdullah sarı saçlarını koyu renge boyattı

Yazan:
Alaturka Online
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni film projesi için imaj değişikliğine gitti. Abdullah, uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını koyu renge boyattı.

Yayınlanma: 08:44 – 08 Kasım 2021 Güncellenme: 09:01 – 08 Kasım 2021

Farah Zeynep Abdullah sarı saçlarını koyu renge boyattı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni filmi ‘Bergen’ için imajını değiştirdi.

Şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan aynı adlı sinema filminde başrol oynayacak olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını koyu renge boyattı.

Yeni saç rengiyle bir dergiye poz veren oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarında tam not aldı.

Hayranları tarafından “Bu saç aşırı yakışmış”, “Kahverengi çok yakışmış” ve “Her saç rengi çok yakışıyor” yorumları yapıldı.

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