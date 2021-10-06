Farah Zeynep Abdullah’tan Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle!

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, cinsel saldırı sanığı Musa Orhan’ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Batman’ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırılmıştı. Mola’ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

“VİCDANLAR TAZMİNATLA TEMİZLENİYOR MU?”

Hakkındaki gelişmelerin ardından vicdanların tazminatla temizlenemeyeceğini vurgulayan Abdullah, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Abdullah, “Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, ee ne oluyor sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S… s….maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle” ifadelerine yer verdi.

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