Fark daha fazla olmalıydı

KASIM geldi. Yağış olmazsa, tam maç havaları başladı. Futbolcular sever böyle iklimi. BEŞiKTAŞ iyi başladı. Pozisyon bulma haricinde. Rakip Malatyaspor kendi yarı sahasında kalarak, kendi bölgesinde Beşiktaş’a pozisyon vermek istemedi.

Böyle sıkışan oyunlarda topu daha süratli kullanmak, size gol pozisyonu getirebilir. Tabii ki oyunu kanatlara yöneltip ceza sahası içine çok adamla girip pozisyon aramak, ayrı bir uğraş gerektiriyor.

EN önemlisi şut girişimi. Kapalı oyunda, ne yapıp edip şutu bulacaksınız. Golü ev sahibi olarak bulamazsanız, rakibin psikolojisi her geçen dakika yükselir. Aboubakar’ın klası ve oyun zekâsı çok iyi.

Daha kuvvetlenmesi lazım. MALATYASPOR, kapanmayı tercih edip hücumu hiç düşünmeyince, onlar adına acı gerçek ortaya çıktı. Savunma oyununda mutlaka hata yaparsınız.

GHEZZAL, işi bilen, usta oyuncu. Ceza sahası içinde Larin’e attığı hedef pas mükemmeldi.

BEŞiKTAŞ öne geçtikten sonra Malatyaspor, hücumu daha çok düşünmeye başladı. O zaman, tek taraflı bir fotoğraftan kurtulduk. Yoksa, yüzde 25 topa sahip olma oranıyla yenik durumdaysanız, bir şey yapamazsınız.

SERGEN Yalçın, Oğuzhan-Mensah değişikliğini tam zamanında yaptı. Oğuzhan, temposunu kaybetmeye başlamıştı çünkü. Beşiktaş’ın 1-0 öne geçtikten sonra, farkı artıracağını düşündüm. TEK farkla öndeyseniz, son dakikalar sizin için stres demektir. Her şeye rağmen 3 puan önemliydi Beşiktaş için.