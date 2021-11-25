Faruk Loğoğlu: BAE stratejik yatırımlarımıza göz dikiyor

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşmalara dikkat çekerek, anlaşmaları Edirne’ye gelen Yunan ve Bulgarların alışverişlerine benzetti. Loğoğlu, “Ancak arada fark var: biri zararsız tüketim malları alıyor, BAE stratejik yatırımlarımıza göz dikiyor. Aldanmayalım!” ifadelerini kullandı.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın farklı alanlarda anlaşmalar imzalamasına dikkat çekerek, yapılan anlaşmaları Edirne’ye gelen Yunan ve Bulgar vatandaşlarının alışverişlerine benzetti.

“BAE STRATEJİK YATIRIMLARIMIZA GÖZ DİKİYOR”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Loğoğlu, “Edirne’ye alışverişe gelen Yunan/Bulgar vatandaşları hangi dürtüyle (ucuza mal almak) hareket ediyorlarsa, BAE de “yatırım fonu” adı altında aynı mantıkla burada. Ancak arada fark var: biri zararsız tüketim malları alıyor, BAE stratejik yatırımlarımıza göz dikiyor. Aldanmayalım!” ifadelerini kullandı.

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